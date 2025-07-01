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 | Selahattin Demirel

Azerbaycan ve Rusya geriliminde yeni gelişme: Karşılıklı nota verdiler

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Sputnik ofisine yönelik operasyon ile Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşanan olaylar nedeniyle iki ülkenin bakanlıkları karşılıklı protesto notası verdi.

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Azerbaycan ve Rusya geriliminde yeni gelişme: Karşılıklı nota verdiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 23:31

Azerbaycan ve Rusya arasında gerginlik büyüyor. Rusya, Sputnik haber ajansının Bakü'deki ofisine düzenlenen operasyon ve bazı çalışanların gözaltına alınması nedeniyle Azerbaycan'a nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'i bakanlığa çağırarak, Bakü'de gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

"AZERBAYCAN'IN CEVABI GECİKMEDİ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Mustafayev'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinde, Yekaterinburg'da Azerbaycan vatandaşlarının öldürülmesi ve ağır şekilde darp edilmesine ilişkin protesto notası Moskova'ya sunuldu.

Azerbaycan vatandaşlarının sorgulanması sırasında Rus kolluk kuvvetleri tarafından işkence ve aşağılayıcı muamelenin kullanılmasının "sert bir şekilde" protesto edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştiren bu eylemlerin, Rusya Federasyonu mevzuatının ve uluslararası alanda tanınan temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olduğu vurgulandı. Aynı zamanda, baskınların organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi sırasında, Azerbaycanlılara karşı sergilenen etnik hoşgörüsüzlük ile bu tür olayların Rusya medyasında yer almasının ciddi endişeye yol açtığı bildirildi.

Azerbaycan ve Rusya geriliminde yeni gelişme: Karşılıklı nota verdiler

Rusya kolluk kuvvetlerinin yasa dışı eylemleri, Azerbaycanlıların öldürülmesi ve ağır yaralanması Azerbaycan kamuoyunda son derece olumsuz bir tepkiye neden olduğu ifade edildi. Rusya tarafından bu saldırıların kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması ve sorumluların Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygun olarak cezalandırılması için acil önlemler alınması talep edildi.

AZERBAYCAN'IN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMA ÇAĞRISI

Aynı zamanda notada, 12 Şubat'da "Rossiya Segodnya" uluslararası haber ajansının Bakü kolunun müdürünün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve ajansın Azerbaycan'da şube ve temsilcilik olarak faaliyet göstermesinin yasal dayanağının olmadığı belirtildi. Şubenin faaliyetlerini 3 gün içinde durdurması için resmi bildirimde bulunulduğu, ancak buna rağmen söz konusu şubenin akreditasyonu iptal edilen Rusya vatandaşları tarafından yasadışı olarak faaliyetlerine devam ettiği bilgisi yer aldı.

Azerbaycan ve Rusya geriliminde yeni gelişme: Karşılıklı nota verdiler

Bu bağlamda, notada Rus tarafının tepkisinin hiçbir yasal dayanağı olmadığı vurgulanarak, Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamaları çağrısı yapıldı. Rus güvenlik güçlerinin uygulamalarından farklı olarak Azerbaycan'ın aldığı tedbirlerin ve uygulama biçiminin tamamen yasal olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

RUSYA'NIN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

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