Azerbaycan'da halk sandık başında! 30 yıl sonra bir ilki yaşıyorlar

01 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:04

Azerbaycan tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Milli Meclis, üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. Ancak bu seçimi tarihi yapan, ülkede on yıllar sonra tüm topraklarında sandık kuruyor olması. Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesi de tam 30 yıl sonra oy kullanacak.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday seçilme mücadelesi verecek. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

KARABAĞ'DA HEYECAN

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

BM KONGRESİ SEÇİMİ ÖNE ALDIRDI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.