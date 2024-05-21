Azerbaycan'da mayın patladı! Bir sivil hayatını kaybetti
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 16:06 - Güncelleme : 21 May 2024 16:16
Azerbaycan'ın Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Terter'in Hasankaya köyü kırsalında, eski temas hattının yakınlarında bir mayının patladığı belirtildi.
HAYVAN OTLATAN BİR SİVİL ÖLDÜ
Patlamada, bölgede hayvan otlatan bir sivilin öldüğü kaydedildi.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 66 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı