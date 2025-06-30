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 | Selahattin Demirel

Azerbaycan'la Rusya arasında gerilim tırmanıyor: Sputnik'e operasyonda 2 gözaltı

Azerbaycan'da Sputnik Azerbaycan ofisine operasyon düzenlendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) 2 görevlinin gözaltına alınmasının ardından Rusya, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

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Azerbaycan'la Rusya arasında gerilim tırmanıyor: Sputnik'e operasyonda 2 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 18:43

Azerbaycan ile Rusya arasında Yekaterinburg kentindeki Azerbaycanlıların evlerine baskın düzenlenmesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan polisi, Rus medya ağı Russia Today'in Bakü'deki kolu olan Sputnik Azerbaycan ofisine operasyon düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) 2 görevlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AZERBAYCAN'IN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından FSB görevlilerinin gözaltına alınmasının ardından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın "dostane olmayan eylemleri" ve ülkedeki Rus gazetecilerin "yasadışı gözaltına alınması" nedeniyle Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Yıllardır Azerbaycan makamlarının herhangi bir şikayeti olmayan Rus gazetecilerin yasadışı gözaltına alınması ve Bakü'nün dostane olmayan eylemleri nedeniyle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

KREMLİN: İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMEYE DEVAMINDAN YANAYIZ

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz, Azerbaycan ile olan iyi ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

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