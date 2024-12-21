Azzam Garip Halep Valisi oldu! Türkiye'de bakın hangi üniversiteden mezun olmuş

21 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:05

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Cephe Şamiye Genel Komutanı Azzam Garip Halep Valisi olarak atandı. Yeni vali Garip'in eğitim hayatına bakıldığında Türkiye ile büyük bir bağı olduğu ortaya çıktı.

Suriye'de Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede geçiş hükümetinin kurulma hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında Suriye'nin en büyük kentlerinden biri olan Halep'e vali ataması gerçekleştirildi.

Atama kapsamında Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye Genel komutanı Azzam Garip, Halep Valisi oldu. Yeni Halep Valisi Garip'in eğitim hayatına bakıldığında ise Türkiye detayı dikkati çekti.

EĞİTİM HAYATININ BİR KISMINI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDE GEÇİRDİ

Garip'in 2007 yılında Halep Tıp Fakültesi'nden diş hekimi olarak mezun olduğu, 2019 yılında ise Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığı öğrenildi. Çok iyi derecede Türkçe bildiği belirtilen yeni Halep Valisi Azzam Garip'in, Türk kültürüne olan yakınlığı dolayısıyla Türkiye ile bağların güçlenmesi noktasında kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.

2016 YILINDA GENEL KOMUTAN OLDU

2011’de devrime katılan ilk isimlerden biri olan Garip, 2016’ya kadar Cephe Şamiye'de üst düzey görevlerde bulunmuştur. Bu süreçte, sırasıyla Ebu Amro, Ebu Yasin ve Ebu Ahmed Nur gibi genel komutanların yardımcılığını üstlenmiş, ardından Ebu Yasin’in ikinci döneminde de bu görevi sürdürmüştür. 2016 sonrası Cephe Şamiye Genel Komutanlığı’na atanmıştır.