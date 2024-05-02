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02 May 2024 13:32 - Güncelleme : 02 May 2024 13:57

Baba dehşeti kamerada! 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek ölüme götürdü

31 yaşındaki Christopher Gregor isimli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu "çok şişman" olduğunu düşündüğü için koşu bandında saatlerce koşmaya zorlayarak ölümüne neden oldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki bir spor salonununda 31 yaşındaki Christopher Gregor'in koşu bandının başında durarak 6 yaşındaki oğlunu koşmaya zorladı.

Baba dehşeti kamerada! 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek ölüme götürdü - 1. Resim

COREY'NİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Güvenlik kamerası görüntülerinde Gregor'un oğlu Corey'i koşu bandından düştükten sonra geriye koyduğu görüldü. Corey'nin annesi Bre Micciolo, mahkemede oynatılan videoyu izlerken ağladı.

Baba dehşeti kamerada! 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek ölüme götürdü - 2. Resim

ERTESİ GÜN HASTANELİK OLDU

Court TV'nin haberine göre çocuk ertesi gün mide bulantısı, nefes darlığı, kelimeleri geveleyerek söyleme ve tökezleme şikayetleriyle uyandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Baba dehşeti kamerada! 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek ölüme götürdü - 3. Resim

Corey, göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtılma, sol akciğerde yaralanma ve karaciğerinde yırtılma ve ezilme de dahil olmak üzere 'kronik istismardan' muzdaripti.

Baba dehşeti kamerada! 6 yaşındaki oğlunu 'şişmansın' diyerek ölüme götürdü - 4. Resim

Corey, CT taraması sırasında nöbet geçirdi ve sağlık personeli hayat kurtarıcı önlemler aldı ancak Corey hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: tgrthaber.com
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