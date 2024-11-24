'Baba' filminden fırlamış gibi korkunç görüntü: Mafyanın sindirme taktiği

24 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:31

Sicilya'nın başkenti Palermo yakınlarındaki Altofonte'de 'Baba' filminden fırlamış korkunç görüntü polisi harekete geçirdi. Mülkteki kesik at başının ardından inek buzağı ölüleri de bulundu. Belediye Başkanı Angela De Luca, bu durumu 'barbarlık' olarak tanımladı.

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Mafyalar nedeniyle kötü bir üne sahip olan Sicilya​'nın başkenti Palermo yakınlarında bulunan Altofonte'de tanınmış bir inşaat müteahhidine ait kepçenin içine kesik at başı yerleştirildiği bildirildi. Olay yerinde kesik at başının yanı sıra kesilmiş inek ve buzağı da bulundu. Sicilyalı bir iş insanının arazisine bırakılan kesilmiş hayvanlar adeta ''Baba'' filminden fırlamış gibi korkutucu bir mesaj olarak yorumlandı.

MAFYANIN SİNDİRME TAKTİĞİ

Polis, mafyanın bir sindirme taktiği olarak gördüğü kesilmiş hayvanların peşine düştü. Mağdurun haraç ya da mafya emirlerine uyması gibi reddetmeye cesaret ettiği bir teklifin ardından hedef alınmış olabileceğini düşünüyor.

The Guardian'ın haberine göre müteahhit, öldürülen hayvanları bulmadan önce uyarılar aldığını anlattı.

''BU BİR BARBARLIK''

Altofonte Belediye Başkanı Angela De Luca, olayı 'barbarlık' olarak tanımladı ve "Bu bizi kabul edilemez yöntemleriyle Ortaçağ'a geri götürüyor gibi görünüyor." dedi.

Bölge sakinleri, bu korkunç eylemin arkasında, cezalarını yeni bitirip cezaevinden çıkan ve intikam peşinde koşan 20 mafya üyesinin olmasından endişe ediyor.

Uzmanlar ise korkutmak için parçalanmış hayvanların kullanılmasını, ''Baba'' filmindeki bir karakterin yatağında uyanıp değerli safkan atının kesik başını bulduğu sahneden çok öncesine dayandığını belirtti.

İTALYA'DA BU OLAY BİR İLK DEĞİL

Öte yandan mayıs ayında da Palermo'da benzer bir olay yaşanmıştı. Bir girişimcinin evinin önünde kesik bir keçi başı bulunmuştu. 2023'te ise kuzeydoğudaki Messina kentinde bir polis karakolunun kapısına bir domuz başı asıldığı bildirilmişti.