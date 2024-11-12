Baba ile oğlundan 'tarif edilemez' keşif: Bölgedeki en büyük hazinelerden biri

12 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:10

Polonya'nın Mazovya bölgesinde bulunan Pomiechówek köyünde paha biçilemez hazineyi baba ile oğlu buldu. Metal dedektörle arama yapan ikili, Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir kanıtın peşindeydi fakat çok farklı bir keşifle karşı karşıya kaldılar.

Polonya'nın orta doğu kesimi olan Mazovya bölgesindeki Pomiechówek köyü yakınlarında metal dedektörle arama yapan baba ve oğul, Roma İmparatorluğu'ndan kalma bir kanıtın peşindeydi. Slowomir ve Szymon Milewscy, aradıkları kanıtı bulamadılar fakat 'paha biçilemez' bir hazine keşfettiler.

16. ve 17. yüzyıldan kalma 17 adet nadir tarihi madeni para, Polonyalı Maden Arayıcıları Derneği'nin Triglav Tarih ve Araştırma Derneği ile işbirliği içinde yaptığı bir arama sırasında ortaya çıktı.

''HAZİNENİN DEĞERİ TARİF EDİLEMEZ''

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan baba ve oğul, ''Bir hazinemiz var ve bunu hiç beklemiyorduk'' diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Triglav Tarih ve Araştırma Derneği'nden arkeolog Piotr Duda da sikkelerin tarihi değerinin "tarif edilemez" olduğunu belirtti.

Madeni paraların maddi değerinin yaklaşık yarım milyon Polonya zlotisi, yani yaklaşık 4 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK HAZİNELERDEN BİRİ

Duda, büyük hazineye dair şunları söyledi:

"Bu muhtemelen Polonya'da ve kesinlikle Mazovya'da şimdiye kadar keşfedilen bu türdeki en büyük hazinelerden biri. Evet, son yıllarda çeşitli tarihi dönemlerden madeni para yatakları ortaya çıktı, ancak 16. ve 17. yüzyıllardan değil."

"Bunların gümüş paralar olduğunu ve değerlerinin yüksek olabileceğini biliyorduk, ancak onlara bakmaya başladığımızda gözlerimizi hayretle ovuşturduk. Bu inanılmaz bir şey."

BÜYÜK GÜMÜŞ SİKKELER

Sikke hazinesi, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da kullanılan büyük gümüş sikkeler olan thaler ve paragon sikkelerinden oluşuyor.

Kutsal Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan taler, yaygın olarak dolaşımdaydı ve birçok para biriminin modeli haline geldi. İstikrarı ve yüksek gümüş içeriğiyle biliniyordu. Hatta İngilizce "dolar" kelimesi de bu isimden türetilmiştir.