Babanın elinden tuttuğu çocuklardan birini alıp kaçmak istedi! Maskeli saldırgan kamerada

10 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:13

ABD'nin New York şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yüzü maskeli bir kişi, iki oğluyla kaldırımda yürüyen bir adamın ellerinden küçük çocuğu alıp kaçmaya çalıştı. Çocuğu havaya kaldırıp kucağına alarak kurtaran adam, saldırganın kaçtığını söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

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Emekli adam yemeğini yiyip kayıplara karıştı! Restoran yönetimi hasılata baktığında şoke oldu: Bütün ülke onu arıyor

New York'un Crown Heighs'ta semtinde bir kaldırımda oğullarıyla el ele yürüyen bir baba neye uğradığını şaşırdı. Mavi-beyaz ceket giyimli yüzünde siyah bir maske olan adam, babasının elinden tutan bir çocuğu kucağına alıp kaçırmaya kalktı. Baba hızla çocuğu havaya kaldırıp, saldırganın elinden kurtardı. Başarılı bir refleks gösteren baba, ardından maskeli adamın karnına yumruk atıyor. O anlar kameraya yansıdı.

Polis kaynakları, saldırganın yaya olarak kaçtığını ve olayda yaralanan olmadığını doğruladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis kaynakları henüz bir tutuklama olmadığını açıkladı.

''YAHUDİLER HEDEF ALINIYOR'' İDDİASI

Babanın Yahudi olduğunu açıklayan ve son zamanlarda bu tarz olayların arttığını belirten Shomrim (New York'taki Yahudi toplumuna hizmet veren özel bir polis gücü) temsilcisi saldırganla saldırıdan önce veya saldırı sırasında mağdurlar arasında hiçbir sözlü iletişimin gerçekleşmediğini söyledi.

Adamın çocuğu neden hedef aldığı henüz bilinmiyor.

Chabad'ın halkla ilişkiler temsilcisi Yaacov Behrman , X'te paylaştığı gönderide "Bu video şok edici" diye yazdı. "Crown Heights'ta açıkça bir şeyler oluyor; son iki haftada üst üste olaylar yaşandı" diye ekledi.