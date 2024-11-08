Babasından çaldığı 15 bin euroyu okul arkadaşlarına dağıttı! 

08 Kasım 2024 07:36 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:48

KKTC'de Lefkoşa Lisesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir öğrenci, bir öğrenci babasından çaldığı 15 bin euro nakit parayı okul arkadraşlarına dağıttı. Polis paranın peşine düşse de çoğu öğrencinin parayı çoktan harcadığı ortaya çıktı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir lise öğrencisinin babasından çaldığı 15.000 euro (yaklaşık 556 bin TL) tutarındaki parayı okul arkadaşlarına dağıtması gündemin ilk sırasına oturdu.

PARAYI KAPINCA MOTOSİKLET ALMIŞ

alphanews.live'da yer alan habere göre; olay, 31 Ekim 2024'te meydana geldi. İsmi verilmeyen bir kız çocuğu evden çaldığı babasına ait 15 bin euro ile okula gitti. Parayı arkadaşlarına dağıtmaya başlayan reşit olmayan çocuk, bazı arkadaşlarına büyük, bazılarına ise küçük meblağlar verdi.

Arkadaşından 3 bin 500 euro alan bir öğrencinin bu parayla motosiklet aldığı, bir diğerinin ise aldığı 500 euroyu şahsi ihtiyaçları ve eğlence için harcadığı belirlendi. Çocuğun çok sayıda arkadaşına da 100'er euro dağıttığı öğrenilirken okul yönetiminin durumu fark ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdiği ifade edildi. Öğretmenlerin ve idarecilerin ayrıca parayı geri almak için çaba harcadığı, buna karşın çok sayıda çocuğun parayı çoktan harcadığı tespit edildi.

BABADAN DİĞER EBEVEYNELERE SİTEM

Diğer yandan olay, öğrencinin babası tarafından güvenlik güçlerine bildirildi. Polis, birçok öğrenci ve veliyi ifadeye çağırırken öğrencinin babası, diğer velilerin duyarsızlığına tepki göstererek, "Eğer şikayetçi olmasaydım olay kapatılacaktı. Hiçbir ebeveyn şikayette bulunmaya, ne olduğunu sormaya ve merak etmeye gitmemiş" ifadelerini kullandı.