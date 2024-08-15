Babasını yüzünden vuran adam ifade verirken çark etti! Akılalmaz olayın sebebi ise hayrete düşürdü

15 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:21

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada

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ABD'nin Iowa eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 48 yaşındaki David Carpenter, babasını yüzünden vurdu. Carpenter'ın suçu işleme sebebi ise babasının ayaklarının koktuğunu söylemesiydi.

Polis, Carpenter'ı gözaltına alırken, babasının ise hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Baba, polislere çeşitli ailevi sorunları olduğunu, oğlunun vurmakla tehdit ettiğini söyledi.

TETİĞİ YANLIŞLIKLA ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

İddiaya göre, Carpenter babasının tehdidinin ardından gidip yatak odasındaki silahı aldı ve geri döndü. Odaya girdiğinde, silahı arkasında sakladı, babasına bağırdı, ardından yaşlı adamın yüzüne silahını doğrulttu ve tetiği çekti.

Carpenter, evin ön bahçesinde yakalandı ve tetiği 'yanlışlıkla' çektiğini söyledi.

Yerel haberlere göre, Carpenter'ın 100 bin dolar (3 milyon 361 bin TL) kefalet karşılığında gözaltında tutulmasına karar verildi.