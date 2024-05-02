Baby Reindeer'ın gerçek hayattaki Martha'sı ortaya çıktı! Ölüm tehditleri başladı

02 May 2024 12:16 - Güncelleme : 02 May 2024 12:54

Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer, yayımlandığı ilk günden beri herkesin ilgi odağı oldu. Herkes dizinin gerçek hikayesinin peşine düştü. Şimdilerde 58 yaşında olan gerçek Martha'nın, Komedyen Richard Gadd'ı takip ettiği ortaya çıktı. Martha'nın kimliğinin ortaya çıkması ise ölüm tehditlerini beraberinde getirdi.

Daily Record'a açıklamalarda bulunan gerçek Martha, Netflix'in diziyi yayımlamasının ardından ölüm tehditleri aldığını, taciz saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Sosyal medyadan da birçok mesaj aldığını söyleyen Martha, insanları engellemeye başladığını, onların ise kendi hayatına engel oluşturduğunu ifade etti.

''ÖLDÜRÜLEBİLİRİM''

Kendisine saldıranlar arasında gerçekten tehlikeli insanlar olabileceğine dikkat çeken Martha, ''Öldürülebilirim'' dedi. İntihara meyilli olmadığını söyleyen Martha, ''Vurulan milletvekilleri gibi ben de vurulabilirim. Netflix'e abone değilim ama bu insanlar art arda dizi izliyor ve tıpkı onlar gibi dolaylı olarak yaşıyorlar. Johnny Depp davasında bunu yaptılar. Bu bir takıntı. Gadd, hayranlarına spekülasyon yapmamalarını söyledi, ancak görünen o ki takipçileri herkesi taciz ediyor" dedi.

Netflix dizisi Baby Reindeer yüzünden hastanedeki randevusuna bile gidemediğini söyleyen Martha, ''Bütün bu durum haftamı mahvetti'' diyerek isyan etti.

BABY REINDEER DİZİSİNİN KONUSU

Yazar ve başrol oyuncusu Richard Gadd'ın kendi gerçek hikayesinden uyarladığı dizi, 'Donny Dunn' karakteriyle ısrarlı takipçisi Martha'nın ilişkisini konu alıyor. Dizi, hayatı boyunca başarısız olan komedyen Donny'nin etrafında dönüyor. Donny’nin çalıştığı barda Martha'ya ısmarladığı çayla beraber ise işler değişiyor.

Bu ikramdan sonra, avukat olduğunu söyleyen 'Martha' karakteri ile Donny'nin saplantılı arkadaşlık ilişkisi başlıyor. Donny beş yılı aşkın bir süre boyunca sayısız mektup, 40 bin e-posta, 740 tweet ve 350 sesli mesaj ile taciz ediliyor.