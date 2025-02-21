Bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öğrendi: Meğer yarım beyin ile yaşıyormuş

Fransa’nın güneyinde yaşayan bir adam, hafif bacak ağrısı şikayetiyle doktora başvurduktan sonra inanılmaz bir gerçekle yüzleşti. Yapılan taramalarda, yıllarca yarım beyin ile yaşadığını öğrendi.

Bir adam, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir semptom nedeniyle doktora gittikten sonra beyninin yalnızca yarısıyla yaşadığını öğrendi.

BACAK AĞRISI ŞİKAYETİYLE DOKTORA GİTMİŞTİ

Fransa'da yaşayan, ismi açıklanmayan 44 yaşındaki adam, yaklaşık iki hafta boyunca hafif bir bacak ağrısı ve güçsüzlük hissetmeye başladı. Bunun üzerine doktoruna başvurdu.

Bacak ağrısı genellikle kas zorlanması, artrit veya damar sorunları gibi teşhisi daha zor olan nedenlerden kaynaklanıyor. Doktorlar bu yaygın fiziksel nedenleri eledikten sonra, adamın sinir uçlarını etkileyen nörolojik bir rahatsızlığa sahip olabileceğinden şüphelendi.

Tıbbi geçmişinde dikkate değer herhangi bir anormallik bulunmamakla birlikte, doktorlar hastanın altı aylıkken bir stent ameliyatı geçirdiğini tespit etti.

Stent ameliyatı, beyindeki fazla sıvıyı vücudun başka bir bölgesine boşaltmak için ince bir tüp yerleştirilmesini içeriyor. Bu işlem, adamın beyninde aşırı sıvı birikmesi tespit edildiği için yapılmıştı ancak bunun kesin bir nedeni belirlenememişti.

Stent, adam 14 yaşına geldiğinde çıkarılmıştı. Doktorlar, adamın başının CT ve MRI taramalarını gerçekleştirdikten sonra, beyninin olması gereken yerde devasa bir sıvı kesesi bulunca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Tıp dergisi The Lancet ile paylaşılan tarama görüntülerinde, adamın beyninin büyük bir bölümünün siyah olarak göründüğü, bunun da sıvı birikimini gösterdiği belirtildi.

YAŞAMINI NORMAL ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, adam yarım beyinle yaşıyor olmasına rağmen normal bir şekilde ailesiyle vakit geçirebiliyor, çalışabiliyor ve gündelik aktivitelerini yerine getiriyor. Hatta IQ testi 84 olarak ölçüldü. Bu değer ortalamanın biraz altında, ancak hastanın günlük yaşamını sürdürmesinde bir engel teşkil etmediği öğrenildi.