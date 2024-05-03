BAE'nin yasağı ABD'ye Orta Doğu kartlarını yeniden dağıttırdı!

03 May 2024 16:31 - Güncelleme : 03 May 2024 16:48

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin ülkede yer alan üssünü kullanarak Irak ve Yemen'deki İran destekli gruplara saldırı düzenlemesini yasakladı. Bu yasak, ABD'nin Orta Doğu hamlesinde stratejik bir değişiklik yapmasına neden oldu.

İsminin paylaşılmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, Amerika ordusunun Abu Dabi'deki El Dafra üssünde yer alan jet ve İHA'larını, Katar'daki El Udedi üssüne naklettiğini söyledi. ABD'nin savaş jetleri, keşif uçakları ve İHA'ları Doha'ya 40 kilometre uzaklıktaki üsse taşındı.

Haberde, Abu Dabi yönetiminin "ABD'nin askeri operasyonlarına destek verdiği için, İran'ın fonladığı gruplardan gelebilecek misillemelerden çekindiği" savunuldu.

BAE: KENDİMİZİ KORUMALIYDIK

BAE'li bir yetkili ise "Irak ve Yemen'deki hedeflere yönelik saldırı görevlerine kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar kendimizi koruma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Yemen'deki Husiler, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun ardından patlak veren Gazze savaşında İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor. Bu doğrultuda grup Batılı ülkelerin yanı sıra İsrail'e ait gemilere 31 Ekim'den beri saldırılar düzenliyor.

ABD Kongresi'ne bağlı araştırma komitesinin 1 Mayıs'ta paylaştığı bilgilere göre İran destekli Husiler, toplamda en az 100 gemiye saldırdı. Amerikan ordusuysa Ortadoğu'daki üslerden kaldırdığı drone'larla misilleme yapmıştı. Husiler, bu saldırılarda en az 34 kayıp verdiklerini bildirmişti.

ABD'NİN MİSİLLEMELERİ HUSİLERİ DURDURAMIYOR

Diğer yandan haberde, ABD'nin misillemelerinin Husileri durdurmaya yetmediğine dikkat çekildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, perşembe günkü açıklamasında Husiler'in "çok sayıda drone ve farklı silah sistemleri üretmeyi sürdürdüğünü, bu konuda özellikle İran'dan destek aldıklarını" söylemişti.