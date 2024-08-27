Bağış paralarıyla kendine estetik yaptıran rahibin 40 yıl hapsi isteniyor!

27 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:08

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Fransisken rahibi Pawel Bielecki, Lübnan'daki yaralı insanlara yardım için bağış topladı. Tıbbi klinikler işlettiğini, insanlara yardım ettiğini söyleyen Bielecki, 650 bin dolar yani yaklaşık 22 milyon TL topladı.

2015 ve 2024 yılları arasında Lübnan'da tıbbi klinikler işlettiğini öne süren Bielecki, doktora sahibi bir cerrah olduğunu da söyledi. Özellikle 2020 yılında Beyrut'ta meydana gelen, 218 kişinin öldüğü kimyasal patlama olayını da fırsat bilen Bielecki, bu patlamada yaralandığını, kliniğinin de zarar gördüğünü söyleyerek para topladı.

BAĞIŞ PARALARIYLA ESTETİK YAPTIRDI

ABD Güney New York Bölgesi Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Bielecki, 600 bin dolardan daha fazla bir parayı iki farklı kredi kartı şirketine gönderdi. Topladığı bağışlarla 334 dolarlık spor salonuna yazıldı, lüks tatiller yaptı, pahalı restoranlarda yemek yedi. Hatta 15 bin dolara da kendine estetik yaptırdı.

40 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Pawel Bielecki, bir rahip olarak sahip olduğu güveni suistimal ederek, insanlardan yüz binlerce dolar çaldı. Şimdi, insanların güvenini kötüye kullanarak elde ettiği haksız kazanç nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya" denildi.

Bielecki, eğer suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezası alabilir.