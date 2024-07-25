Bahçesinde Trump tabelası olan komşusunu ATV ile biçti!

25 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:08

Trump, Harris'i bombardımana tuttu: Beceriksiz ve solcu bir deli

Trump, Harris'i bombardımana tuttu: Beceriksiz ve solcu bir deli

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışına doğru ülkede karışıklıklar artmaya başladı. Son olarak Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi, bahçesine Donald Trump tabelası astığı için komşusu tarafından arazi aracıyla ezildi.

22 yaşındaki şüpheli, Trump destekçisi adamı ezmeden önce park halindeki iki aracı tahrip etti, üzerinde Trump çıkartması bulunan araçların camlarını kırdı ve lastiklerini patlattı.

İTİRAFIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Son olarak ise komşusunu arazi aracıyla ezdi. Ağır yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken şüpheli, önce polisi arayıp itiraf etti ardından da intihar etti.

Polisi arayarak teslim olmak istediğini belirten saldırganın, polis memurları eve geldiğinde kendisini vurarak öldürdüğü duyuruldu.

Polis, olayın siyasi amaçlı bir saldırı olduğunu doğruladı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ HEDEF ALINIYOR

Houghton İlçe Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, "Hancock şehrinde bildirilen suçların siyasi saiklerle işlendiği, Trump seçim pankartları taşıyan mağdurların hedef alındığı anlaşıldı" denildi.

Soruşturmaya FBI da dahil oldu.