Bahçesini gördüğünde neredeyse kalp krizi geçirecekti! Korkunç görüntünün sebebi ortaya çıktı

01 Kasım 2024 16:41 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:04

Polonya'nın Poznan şehrinde yaşayan Maciej Wasiatycz, bir sabah uyanıp bahçesine baktığında şoke oldu. Bahçesindeki şaşırtıcı görüntüyü sosyal medya platformu Reddit'te paylaşan Wasiatycz'a çok sayıda yorum geldi.

Polonya'nın Poznan şehrinin dışında bahçeli bir evde yaşayan 28 yaşındaki Maciej Wasiatycz, bir sabah uyandığında tüm çimlerin örümcek ağıyla kaplandığını gördü. Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Wasiatycz, ''Neredeyse kalp krizi geçirecektim'' diyerek şaşkınlığını ifade etti.

''ÜCRETSİZ CADILAR BAYRAMI MAKYAJI''

Bahçedeki çimlerin üzerinde kalın bir bulut tabakası gibi görünen örümcek ağının fotoğrafını çeken Wasiatycz, sosyal medyada paylaştı. Wasiatycz, Reddit paylaşımına ise ''Örümcek ağlarının tüm bahçeyi ele geçirdiğini ele geçirdiğini şimdiden hayal edebiliyorum'' yazdı.

Wasiatycz'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, durumu ti'ye alarak, ''Ücretsiz Cadılar Bayramı makyajı'' yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, Wasiatycz'a evi yakmasını ya da bahçeyi örümceklere teslim etmesini tavsiye etti.

Wasiatycz, örümceklerin zararlıları bitkilerden uzak tutacağını düşündüğünü bu yüzden şimdilik 'ücretsiz Cadılar Bayramı' süslerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

ÖRÜMCEK AĞLARININ SEBEBİ ÇİM RULO OLABİLİR

Wasiatycz, birkaç bahçıvana danıştığını ve sosyal medya kullanıcılarının ardından sonunda mantıklı cevaplar alabildiğini söyledi. Wasiatycz, çimlerinin, çim rulosundan yapıldığını bu yüzden ruloların birinde var olan çok sayıda örümceğin ya da yumurtanın olabileceğini söylediklerini aktardı.

Öte yandan Wasiatycz, örümceklerin eve girmesinden korktuğunu da dile getirdi.