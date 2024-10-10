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Bakan Fidan duyurdu: Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 08:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 08:50
Bakan Fidan duyurdu: Lübnan&#039;daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan geminin Beyrut’tan Mersin’e doğru yola çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye​ işlemleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan​ halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.

Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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