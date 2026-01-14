Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kritik görüşmede bölgesel gerilimler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları:

"Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı."

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ABD makamlarıyla da temas halinde olduğu belirtildi.