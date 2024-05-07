Bakanlar kurulu toplantısı öncesinde casus alarmı! Salonda dinleme cihazları bulundu

07 May 2024 11:28 - Güncelleme : 07 May 2024 11:36

Polonya'da casus alarmı verildi. Bugün düzenlenecek olan bakanlar kurulu toplantısının öncesinde salonda yapılan incelemede, dinleme cihazları bulundu.

Özel kuvvetler sözcüsü, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar Kurulu toplantısına sızmak için yerleştirilen dinleme cihazları tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.''

POLONYA'DA CASUSLUK FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek veren ülkelerin başında gelen Polonya, son dönemde artan casusluk faaliyetleri nedeniyle önlemleri artırıyor.

Devlete ait gizli bilgilere erişimi olan Polonyalı bir yargıcın dün Rusya'nın müttefiki olan Belarus'tan sığınma talep etmesi de tartışmaya neden olmuştu. Bu durum, Polonya içinde casusluk faaliyetlerinin ciddi düzeyde olduğunun bir göstergesi olarak niteleniyor.