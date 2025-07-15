Bakımevinde korkunç yangın! 9 ölü, 30 yaralı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Fall River kentinde bulunan Gabriel House adlı bakım evinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yangına ilişkin Fall River İtfaiye Şefi Jeffrey Bacon açıklmada bulundu.

9 ÖLÜ, 30 YARALI

Fall River İtfaiye Şefi Bacon yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerinde bulunduğu en az 30 kişinin de yaralandığını belirtti. Ayrıca Bacon, "Dün gece burada, Fall River'da tarif edilemez bir trajedi yaşadık" dedi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.