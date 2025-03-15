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 | Berkay Alptekin

Bakır madenindeki asit sızıntısı Zambiya'nın kalbine aktı! Milyonlarca insan tehlikede

Afrika ülkesi Zambiya'da Çin'in işletmeciliği altında bulunan bir madende asit sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nehre karıştı. Uzmanlar milyonlarca kişiyi etkileyebilecek çevre felaketinin boyutlarını araştırıyor.

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Bakır madenindeki asit sızıntısı Zambiya'nın kalbine aktı! Milyonlarca insan tehlikede
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 14:06

Afrika ülkesi Zambiya’daki yetkililer ve çevreciler, Çin'e ait bir madende meydana gelen asit sızıntısının büyük bir nehri kirletmesi ve olası uzun vadeli etkileri konusunda endişe ediyor.

Uzmanlar, nehrin en az 100 kilometre aşağısında kirlilik belirtileri tespit edilmesinin ardından bunun milyonlarca insanı etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Zambiya Mühendislik Enstitüsü müfettişlerine göre sızıntı 18 Şubat'ta ülkenin kuzeyindeki bir bakır madeninden gelen asidik atıkları tutan atık barajının çökmesiyle meydana geldi.

50 MİLYON LİTRE AKARSUYA AKTI

Mühendislik enstitüsü, çökme sonucu konsantre asit, çözünmüş katı maddeler ve ağır metaller içeren yaklaşık 50 milyon litre atığın Zambiya'nın en önemli su yolu olan Kafue Nehri'ne bağlanan bir akarsuya aktığını bildirdi.

Zambiya'nın Copperbelt eyaletinde çalışan bir çevre aktivisti olan Chilekwa Mumba, “Bu gerçekten feci sonuçları olan bir çevre felaketi” dedi.

ÇİN BAKIR MADENCİLİĞİNDE BASKIN KONUMDA

Çin, akıllı telefonlar ve diğer teknolojilerde önemli bir bileşen olan bakırda dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan Güney Afrika ülkesi Zambiya'da bakır madenciliğinde baskın oyuncu konumunda bulunuyor.

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, uzmanlardan yardım istedi ve sızıntının Zambiya'nın kalbinden 1500 kilometreden fazla uzanan Kafue boyunca insanları ve vahşi yaşamı tehdit eden bir kriz olduğunu söyledi.

Yetkililer hala çevreye verilen zararın boyutlarını araştırıyor.

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ETİKETLER
#çin
#madencilik
#Ağır Metaller
#emoji
#çevre kirliliği
#Zambiya
#Asit Sızıntısı
#Kafue Nehri
#Bakır Madeni
#Çevre Felaketi
#Dünya
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