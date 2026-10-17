ABD'nin Florida eyaletinde bir gölet kenarında balık avcılığı faciayla son buldu. 71 yaşındaki adam balık avlamak isterken balığın avı haline geldi.

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HABERİN ÖZETİ Balık avlayacakken timsahın avı oldu! Adamı kıyıdan kapıp suya çekti Florida'da balık avlayan 71 yaşındaki bir adam, 3,6 metre uzunluğunda bir timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Dr. Bradford Anıt Parkı'nda bulunan Apopka Gölü'ne bağlı bir gölette meydana geldi. 71 yaşındaki Steve Hamilton, balık tuttuğu sırada timsahın saldırısına uğradı. Timsah, Hamilton'ı kıyıdan suya çekti. Winter Garden Polis Departmanı, Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunduğunu ve bu bölgede timsah görülmesinin olağan olduğunu belirtti. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu da Apopka Gölü'nün timsah popülasyonuyla bilindiğini doğruladı.

3,6 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TİMSAH ADAMI KIYIDAN SUYA ÇEKTİ

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı.

Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.

Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.