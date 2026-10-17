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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 19:20

Balık avlayacakken timsahın avı oldu! Adamı kıyıdan kapıp suya çekti

ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutmak isteyen 71 yaşındaki Steve Hamilton, timsahın hedefi oldu. Devasa boyuttaki timsahın adamı kıyıdan suya çektiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Balık avlayacakken timsahın avı oldu! Adamı kıyıdan kapıp suya çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 19:20

ABD'nin eyaletinde bir gölet kenarında balık avcılığı faciayla son buldu. 71 yaşındaki adam balık avlamak isterken balığın avı haline geldi.

HABERİN ÖZETİ

Balık avlayacakken timsahın avı oldu! Adamı kıyıdan kapıp suya çekti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Florida'da balık avlayan 71 yaşındaki bir adam, 3,6 metre uzunluğunda bir timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Dr. Bradford Anıt Parkı'nda bulunan Apopka Gölü'ne bağlı bir gölette meydana geldi.
71 yaşındaki Steve Hamilton, balık tuttuğu sırada timsahın saldırısına uğradı.
Timsah, Hamilton'ı kıyıdan suya çekti.
Winter Garden Polis Departmanı, Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunduğunu ve bu bölgede timsah görülmesinin olağan olduğunu belirtti.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu da Apopka Gölü'nün timsah popülasyonuyla bilindiğini doğruladı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

3,6 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TİMSAH ADAMI KIYIDAN SUYA ÇEKTİ

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı.

Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.

Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.

 

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#florida
#Steve Hamilton
#Winter Garden
#Apopka Gölü
#Michael Mason
#Dünya
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