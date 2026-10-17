Balık avlayacakken timsahın avı oldu! Adamı kıyıdan kapıp suya çekti

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İstanbul
ABD'nin Florida eyaletinde bir gölet kenarında balık avcılığı faciayla son buldu. 71 yaşındaki adam balık avlamak isterken balığın avı haline geldi.
CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin yer aldığı Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.
71 yaşındaki Steve Hamilton anıt parktaki gölet kenarında balık tuttuğu sırada, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı.
Saldırıda Hamilton hayatını kaybetti.
Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini ifade etti.
Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.