Balıkçıların hatası türünün tek örneği! Ağlarında balık beklerken 130 milyar TL'lik nükleer denizaltı avladılar

16 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:24

Kuzey Norveç'te yer alan Troms şehrinin kıyılarında bir grup balıkçı, pisi balığı yakalamak için ağlarını derin sulara serdi. Çok geçmeden sahil güvenlik ekiplerinin anonsuyla neye uğradıklarını şaşırdılar. ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan 130 milyar 363 milyon 650 bin TL'lik bir saldırı denizaltısını balıkçı ağıyla yakalayan balıkçılar başarıları karşısında şoke oldular.

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Norveçli balıkçı​ ekibi pisi balığı avlarken yanlışlıkla ABD donanmasına ait nükleer denizaltı USS Virginia'yı ağlarına taktılar. Ağır denizaltı, balıkçı tuzağına yakalandıktan sonra ağı ve içindeki her şeyi hızla denize sürükledi.

Norveç​'in kuzeyindeki 10 metrelik teknede bulunan gençlerden biri, ağlarının tehlikeye girdiğini ancak sahil güvenlikten gelen bir çağrı üzerine fark ettiklerini söyledi.

22 yaşındaki Kaptan Harald Engen yerel yayın kuruluşuna verdiği demeçte, "Ağları yeni boşaltmış ve tekrar dışarı çıkarmıştık ve sahil güvenlikten bir telsiz çağrısı aldığımızda limana geri dönüyorduk." ifadelerine yer verdi.

Engen'e ABD Donanmasına ait denizaltının Troms yakınlarında ağlara dolanarak denizin iki deniz mili açığına sürüklendiği söylendi. Norveç sahil güvenliği, bir eskort gemisinin kurtarmaya gelmesinin ardından denizaltının dolanmış olduğunu keşfetti.

Yetkililer balık ağının denizaltının pervanelerine tamamen dolandığını ve kesilerek çıkarılması gerektiğini söylediler.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ OLAN HATA

Engen, "Başka teknelerin ağlara takıldığını duydum ama burada hiç kimse bir denizaltının bunu yaptığını duymadı." ifadelerini kullandı.

Engen ayrıca türünün tek örneği olan bu hatanın kendisine yeni ağlar almak zorunda kaldığı için yaklaşık 40.000 Norveç Kronu (124 bin 300 TL) kaybettirdiğini söylerken, kazanın olduğu gün bu miktarın yaklaşık yarısını pisi balığından kazandığını dile getirdi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği daha sonra Pazartesi günü ABD donanmasında kullanılan 115 metrelik USS Virginia nükleer enerjili saldırı denizaltısının kaza sırasında sularda seyretmekte olduğunu doğruladı.

ABD nükleer denizaltıları, donanmanın Kuzey Norveç'te yer alan Troms şehrinin dışındaki sivil bir limanı mürettebat ve malzeme değişim noktası olarak kullanabileceğine dair bir anlaşmanın ardından 2021'den bu yana Norveç sularında bulunuyor.