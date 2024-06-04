Balon savaşlarının ardından Koreler Arası Gerginliği Azaltma Anlaşması askıya alındı

04 Haziran 2024 11:31 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:42

Kuzey Kore'nin çöp dolu balonları, Güney Kore'ye göndererek, GPS sinyallerinin bozulmasına neden oldu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Koreler Arası Gerginliği Azaltma Anlaşması'nı askıya aldı.

Başbakan Han Duck-soo Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında, “Kuzey Kore'nin sürekli provokasyonları sadece halkımızın hayatını ve güvenliğini büyük ölçüde tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kore Yarımadası'ndaki barışı da ciddi şekilde baltalıyor” açıklamasında bulundu.

Anlaşmayı askıya alma kararının “Güney ve Kuzey arasında karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar” geçerli olacağını belirten Han Duck-soo, “(Anlaşmanın askıya alınması) yasalarımızın öngördüğü usuller çerçevesinde meşrudur, 19 Eylül askeri anlaşması uyarınca Askeri Sınır Çizgisi yakınında kısıtlanan askeri tatbikatların yapılmasına olanak tanır ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı daha yeterli ve acil önlemler almamızı sağlar” dedi.

Han Duck-soo, “Kuzey Kore'yi bir kez daha Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden tüm provokasyonları derhal durdurmaya ve Güney ile Kuzey arasında ortak refaha giden yolda ilerlemeye çağırıyoruz” diye ekledi.

KUZEY KORE NEDEN GÜNEY KORE'YE ÇÖP GÖNDERİYOR?

Geçtiğimiz ay Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.

Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.