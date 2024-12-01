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Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
01 Aralık 2024 13:12 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:00
Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı

Avustralyalı David Hole, metal dedektörüyle tarama yaparken bir taşa denk geldi. Taşın içinde altın bir külçe olabileceğini düşünen Hole ne yaptıysa taşı kıramadı. Uzmana danışan adam, altın zannettiği taşın aslında daha da değerli olduğunu öğrendi.

Avustralya’nın Melbourne​ şehrinde yaşayan David Hole, bir parkta metal dedektörüyle tarama yapıyordu. Bir taşa denk geldi ve ''Bu da neyin nesi?'' diye sorgulamaya başladı. Taşın içinde altın olduğunu düşünen Hole, balyozla taşı kırmaya çalıştı fakat bir küçük kırık bile oluşmadı. Taşı eve götüren Hole, burada da kırmak için çeşitli yöntemler denedi hatta asitle eritmeye kalktı fakat taş 'Bana mısın?' demedi. 

Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı - 1. Resim

TAŞ 4,6 MİLYAR YILLIK BİR METEOR​ ÇIKTI

Tüm çabaları boşa çıkan David Hole, taşı Melbourne Müzesi'ne götürdü ve incelenmesini istedi. Uzmanlar, taşın bir altın değil de daha değerli bir meteor olduğunu açıkladı, üstelik tam 4,6 milyar yıllık. Jeolog Dermot Henry incelemeler sırasında doğrudan güneş sistemine odaklandıklarını, meteorun Dünya atmosferini deldikten sonra 'yontulmuş, çukurlu bir görünüme' sahip olduğunu söyledi. 

Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı - 2. Resim

''ALTINDAN DAHA DEĞERLİ''

Hole'nin bu keşfinin ardından taş artık Maryborough meteoriti olarak adlandırıldı. Science Alert'in aktardığı bilgiye göre Henry, "Bu özel meteorit büyük ihtimalle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından çıkıyor ve bazı asteroitlerin birbirine çarpmasıyla oradan itilmiş, sonra bir gün Dünya'ya çarpmış" dedi.

Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı - 3. Resim

Uzmanlar, taşın altından daha değerli olduğunu dile getirdi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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