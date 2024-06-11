Bangkok'ta pazar yangınında bin hayvan telef oldu

11 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:08

Bangkok'un ünlü açık hava Chatuchak pazarında çıkan yangında yaklaşık bin hayvan öldü ve 100 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Fareler, pitonlar ve kertenkelelerin yanı sıra, kuşlar, köpekler ve kediler gibi evcil hayvanların da bulunduğu bölgede yüzlerce hayvan yanarak can verdi. Yangının elektrik kısa devresinden kaynaklandığını belirten yetkililer, insanların ölmediğini ve yaralanmadığını açıkladı.

Dar sokaklarda doluşmuş on binlerce mağazayla Chatuchak, Güneydoğu Asya'nın en büyük pazarlarından biri. Aynı zamanda Tayland'ın hafta sonu pazarlarının en büyüğü ve en bilineni.

200 BİN TURİST ZİYARET EDİYOR

Her cumartesi ve pazar günü yaklaşık 200 bin turistin geldiği tahmin ediliyor ve pazarın evcil hayvan satan kısmı hafta boyunca açık. Pazarın bu bölgesi düzenli denetimlere tabi tutuluyor ve hayvanların kötü yaşam koşulları nedeniyle eleştiriliyor, bunun da yüksek hastalık ve ölüm oranlarına yol açtığı bildiriliyor.

Ön incelemeye göre yangın, yaklaşık bin 400 metrekarelik evcil hayvan bölgesindeki 118 dükkanın çoğuna zarar verdi.