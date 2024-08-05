Bangladeş yangın yeri! Başbakan Şeyh Hasina Hindistan'a kaçtı, babasının heykellerini bile yıkıyorlar

05 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:03

Donald Trump alay ettiği Joe Biden'ın durumuna düştü! Eleştiriler yağmur oldu yağdı

Donald Trump alay ettiği Joe Biden'ın durumuna düştü! Eleştiriler yağmur oldu yağdı

Bangladeş'te "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler ülkeyi yangın yerine çevirdi. Protestocular, başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Başbakan Şeyh Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutunu basan göstericilerin konuttan sandalye ve kanepe benzeri eşyaları yağmaladı.

BAŞBAKAN ŞEY HASİNA'NIN BABASININ HEYKELLERİNİ YIKIYORLAR

Başbakan Şeyh Hasina, istifasını duyurup ordu helikopteriyle ülkeyi terk ederek Hindistan'a kaçtı. Fakat ülkedeki gösteriler son bulmadı.

Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı, istifa eden Hasina'nın babası Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın heykelleri hedef alındı. heykelin üstüne merdivenle çıkan çok sayıda kişinin ellerindeki kazma ve küreklerle heykeli yıkmaya çalıştığı görüldü.

BANGLADEŞ'TE GEÇİCİ HÜKÜMET KURULACAK

Reuters haber ajansının aktardığına göre, siyasi parti liderleriyle toplantı yaptığı ifade edilen ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini doğrulayarak geçici hükümetin kurulacağını açıkladı. General, geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili Devlet Başkanı ile görüşme yapacaklarını ifade ederek, halka 'şiddeti durdurma' çağrısı yaptı, eylemlerde yaşanan tüm ölümlerin soruşturulacağını taahhüt etti.

BANGLADEŞ'TE NELER OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.