Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

09 May 2024 15:44 - Güncelleme : 09 May 2024 15:47

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait Yak-130 tipi muharebe-eğitim uçağı, teknik bir arıza sebebiyle havada alev aldı. Havada alevlere teslim olan uçak Chittagong şehrine bağlı Patenga'da denize düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilottan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer pilotun tedavisi sürüyor.

2015'TE SİPARİŞ ETTİLER

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitimi için kullanılıyor. 1991'de geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 25 Nisan 1996'da yapmıştı.

Bangladeş, 2015'te söz konusu uçaklardan 16 adet sipariş etmiş ve kullanmaya başlamıştı.