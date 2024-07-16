Bangladeş'te karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 3 ölü, 407 yaralı

16 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:10

Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

Bangladeş’te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: Çok sayıda ölü var

Bangladeş’te genel seçim öncesi yolcu treni kundaklandı: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına tepkiler sürüyor.

Başkentteki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşandı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE COP İLE MERMİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtildi.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 407 kişi yaralandı.

297 KİŞİNİN TEDAVİ ALTINDA

Polis Müfettişi Bacchu Mia yaptığı açıklamada, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 297 kişinin tedavi gördüğünü belirtti. Jahangirnagar Üniversitesi'ndeki olaylarda ise 111 protestocunun tedavi altına alındığı aktarıldı.

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor.

ÜLKE GENELİNDE GENİŞ PROTESTO

Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor.

Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.



Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.