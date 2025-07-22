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 | Berrak Arıcan

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı

Bangladeş’te Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI tipi uçak eğitim uçuşunda Milestone Okulu yerleşkesine düştü. Dün meydana gelen kazada can kaybı artmaya devam ediyor, son olarak 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:11

’te dün meydana gelen uçak kazasında bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 25’i çocuk olmak üzere 27’ye yükselirken, 88 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı

MEKANİK ARIZA YAŞANDI

Askeri yetkililer, başkent Dakka’daki Kurmitola Hava Üssü’nden dün yerel saatle 13.06 sıralarında rutin bir eğitim görevi için havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın, mekanik bir arıza yaşadığını bildirdi.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Bangladeş hükümeti, yaşanan olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyururken, ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Tüm ibadethanelerde hayatını kaybedenler için dualar edileceği aktarıldı.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı


Ulaşım ve askeri konularla ilgili olarak yayıncılık yapan Jane’s Information Group’a göre, F-7 BGI, Çin’in Chengdu J-7/F-7 uçak ailesinin en gelişmiş ve son versiyonudur.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı

Bangladeş, bu uçaklardan 16 adet sipariş etmiş ve teslimatlar 2013 yılında tamamlanmıştı.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artıyor! Sebebi ortaya çıktı
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ETİKETLER
#uçak kazası
#hayat kaybı
#bangladeş
#Mekanik Arıza
#Kurmitola Hava Üssü
#Dünya
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