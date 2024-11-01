Banka soygunu bağımlısından mahkemede ilginç istek! Herkes şaştı kaldı

01 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:51

ABD'nin Florida eyaletinde peş peşe banka soygunları yapan 42 yaşındaki Terry Meach, mahkemede yargıca kendisini uzun süre hapiste tutması için yalvardı. Hatta Meach, bunun hem kendisi hem de toplum için daha iyi olacağını söyledi.

ABD'nin çeşitli bölgelerinde banka soygunu yapan 42 yaşındaki Terry Meach, yargıçtan isteğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir seri banka soyguncusu olan Meach, kendisini azami süre hapiste tutması için yargıca yalvardı. Uzun süre hapis yatmasının dürtülerini dizginleyeceğini söyleyen Meach, hayatını da normalleştireceğini hatta halkın güvenliğini artıracağını belirtti. Meachi kendisi için banka soyguncularına verilebilecek en üst ceza 20 yılı istedi.

''HAPİSHANEDEKİ HAYATIMI SEVİYORUM''

ABD Mahkemesi Yargıcı Rodney Smith'e mektup yazan Meach, "Lütfen, kontrollü bir ortamda normal hayatıma dönebilmem için bana maksimum veya en fazla hapis cezasını vermeyi düşünebilir misiniz? Hapishane beni kendi kendimi yok etmekten koruyor ve dışarıdaki toplumu daha güvende tutuyor." diye yazdı. Meach, hapishanedeki hayatını sevdiğini de söylediği sözlerine şunları da ekledi:

"Yine hata yapacağımı biliyorum. Her zaman aynı sonuçları alıyorum, %100 gerçek. Hapishanedeki hayatımı seviyorum. Bir aile ve iyi işler edindim. Lütfen beni anlayın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyorum ve hiç de deli değilim. Sadece kendimi herkesten daha iyi tanıyorum."

EN AZ 6 BANKADA SOYGUN YAPTI

ABD Florida Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin yaptığı basın açıklamasına göre Meach, 23 Şubat'ta Hollywood'daki bir Truist Bankası'ndan, bir gişe görevlisinden para talep ettikten ve yanında silah olduğunu iddia ederek, 2.419 dolar çaldığını itiraf etti .

Dört gün sonra Meach, Fort Lauderdale'deki Fifth Third Bank'a girdi ve kasiyere üzerinde bomba olduğunu söyledi, ardından kaçarak sokağın aşağısındaki Truist Bank'tan 2.379 dolar çaldı.

Savcılar, Truist bankacısına soygun sırasında yanında silah olduğunu da söylediğini belirtti.

Öte yandan Nisan 2012'de Fort Lauderdale'deki bir TD Bank'ı soymaktan ve Miami'deki Suntrust Bank'tan çalmaya çalışmaktan da suçlu bulunmuş ve bu nedenle yaklaşık dört yıl hapis yatmıştı.

Savcılar, Meach'in Mart 2016'da serbest bırakılmasından sekiz gün sonra Fort Lauderdale'deki bir başka Suntrust Bankasını soyduğunu söyledi.

İki gün sonra Doral'daki bir Chase Bankasından para çaldı.

Savcılar, sekiz yıl federal hapis cezasına çarptırıldığını ve 9 Şubat'ta, yani son suç dizisini işlemesinden 14 gün önce serbest bırakıldığını söyledi.