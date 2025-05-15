Bugün Türkiye'de diplomasi trafiği yaşanıyor. İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri Şubat 2022'den beri süregelen savaşı sona erdirmek için barış masasına oturacak. Antalya'da ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantı için bir araya geldi.