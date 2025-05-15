TÜRKİYE'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Bugün Türkiye'de diplomasi trafiği yaşanıyor. İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri Şubat 2022'den beri süregelen savaşı sona erdirmek için barış masasına oturacak. Antalya'da ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantı için bir araya geldi.
BAKAN FİDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/15/nato-bakanlari-antalyada-bakan-fidan-masadaki-konu_202505151035.mp4
LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTALYA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE ANTALYA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.