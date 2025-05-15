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15.05.2025

TÜRKİYE'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bugün Türkiye'de diplomasi trafiği yaşanıyor. İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri Şubat 2022'den beri süregelen savaşı sona erdirmek için barış masasına oturacak. Antalya'da ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantı için bir araya geldi.

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Tarih 09:46

BAKAN FİDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/15/nato-bakanlari-antalyada-bakan-fidan-masadaki-konu_202505151035.mp4

Tarih 09:04

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTALYA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Tarih 08:40

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE ANTALYA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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