Baş ağrıları için migren dediler körlük başlayınca gerçek ortaya çıktı

04 Aralık 2024 12:29 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:51

İngiltere'de yaşayan Tia Bradbury, aylarca baş ağrısı çekti. Doktorlar, migren olduğunu söyledi pek de ilgilenmedi. Bir sabah uyandığında körlük derecesinde görüşünde azalmaya yaşayan Tia'nın aslında beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Genç anne, şimdilerde yaşadıklarını herkese anlatıyor ve uyarılarda bulunuyor.

25 yaşındaki Tia Bradbury, aylarca baş ağrıları nedeniyle zor zamanlar yaşadı. Doktorlar, herhangi bir muayene yapmadan baş ağrılarının sebebinin migren olduğunu söylediler. Fakat Tia'nın zamanla kişiliği de değişmeye başladı artık eskiye göre daha tahammülü az ve sinirli birisiydi.

22 haftalık hamileyken birkaç kez doktorların migren olarak tanımladığı ağrı nedeniyle yataktan çıkamaz hale geldi hatta konuşamadı. Bir sabah uyandığında ise görme yetisinin çok düştüğünü fark etti ve hastaneye başvurdu. Doktorlar, görme yetisini kaybetmesini de migrene bağlayınca Tia, muayene etmeleri, MR çekmeleri konusunda ısrarcı oldu.

MİGREN DEĞİL BEYİN TÜMÖRÜ!

Tia'nın ısrarı işe yaradı ve baş ağrıları ile görme kaybının sebebi beynindeki 3 santimetre çapındaki tümör çıktı. Tümör, sol optik sinire baskı yapıyordu bu yüzden körlüğe neden oluyordu.

Hamileliği nedeniyle ameliyat olmaktan çekinen Tia, her şeye rağmen operasyona girdi ve başarılı geçti.

''HİÇ KİMSE BAŞ AĞRISINDAN BU KADAR ACI ÇEKMEMELİ''

Tia yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Görme yeteneğim giderek kötüleşti. Bir gözüm tamamen kör oldu ve sağ tarafım da biraz kötüleşmeye başladı. Çok aniydi, titremekten hiçbir şeyi görememeye başladım. Çok garipti. Baş ağrılarım korkunçtu, yataktan çıkamıyordum. Doktorlar sadece görmeyi etkileyen hemiplejik migrenlerim olduğunda ısrarcıydı.

"Dürüst olmak gerekirse bunun sadece migren olduğunu düşündüm çünkü uzun süredir profesyoneller tarafından bana böyle söylendi. Ameliyat olmam gerektiğini söylemelerini beklemiyordum. Ağrımın yoğunluğundan bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Çünkü hiç kimse baş ağrısından dolayı bu kadar acı çekmemeli.''

''KİŞİLİĞİMDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER FARK ETTİM...''

"Kişiliğimde bazı değişiklikler fark ettim. Her şeyden rahatsız oluyordum. Kendim değildim. Birçok şeyden keyif almıyordum. Bunun, ya tümörün neden olduğu ağrıdan ya da tümörün kendisinden kaynaklandığını ve kişiliğimde değişikliklere yol açabileceğini söylediler.''

"Yataktan çıkamıyordum, zavallı eşim benim için her şeyi yapmak zorundaydı. Küçük bir kızımız var ve onunla olmak gerçekten zordu. İyileşmenin en zor kısmı buydu, onu kucağıma alamadım veya bir süre onunla hiçbir şey yapamadım, bu gerçekten zordu"

Şimdilerde Tia'nın tümörü çıkarıldı ve görme yeteneği geri geldi. Ayrıca, izleme amacıyla sık sık MRI taramaları yapılıyor.