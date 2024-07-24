Baş ağrısı şikayetine migren dendi lösemi hastası çıktı!

24 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:52

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Hamish Graham, 2020 yılında baş dönmesi, ağrı ve yorgunluk şikayetleriyle doktora başvurdu. Pandemi gibi talihsiz bir zamana denk gelmesi nedeniyle randevu bulmakta zorlanan Graham, hastanede şikayetlerini dile getirdiğinde muhtemelen migren olduğu belirtildi.

BAŞ AĞRISININ SEBEBİ LÖSEMİ ÇIKTI

Hamish Graham'ın şikayetleri ise bir türlü geçmek bilmeyince annesi, bir kez daha doktora gitmesi konusunda baskı yaptı. Graham'ın lösemi olduğu ise bu muayenede ortaya çıktı.

3 YIL BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ

7 yaşındayken de nadir görülen bir tümörle mücadele eden Graham, aşina olduğu kanser tedavisine tekrar başladı.

3 yıl boyunca zorlu bir kemoterapi süreci geçiren Hamish Graham, şimdilerde kendini daha iyi hissettiğini, işe geri dönmeyi ise dört gözle beklediğini belirtti.

Çocukluğunda yaşadıklarının yeniden tetiklendiğini bu yüzden zorlu bir süreç geçirdiğini söyleyen Graham, artık herkesi belirtiler konusunda ve doktora gitmeleri için uyarıyor.

Ayrıca iki kez kanserle mücadelesinde kendisini destekleyen hayır kurumları için para toplamaya da hazırlanıyor.