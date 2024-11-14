Baş dönmesi ve baygınlığın ardından ortaya çıktı! Bilgisayar oyunları sağır etti

14 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:30

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Avik Banerjee, bilgisayar oyunu yüzünden işitme sorunları yaşamaya başladı. 15 yıldır her gün en az 6 saat bilgisayarda oyun oynadığını söyleyen Banerjee, hastalığını bir gün yolda giderken bayılmasıyla öğrendiğini söyledi ve herkesi uyardı.

İngiltere'de yaşayan, Bristol Üniversitesi'nde öğretim grevlisi olarak çalışan, 38 yaşındaki Avik Banerjee, tutkunu olduğu bilgisayar oyunları yüzünden hastalandı, işitme kaybı yaşadı. Call of Futy ve Fortnite gibi oyunları düzenli olarak hatta son 15 yıldır günde en az 6 saat kadar oynadığını söyleyen Banerjee, bu oyunları çok yüksek sesle oynadığını anlattı.

Bir gün işten eve dönerken ani bir baş dönmesinin ardından yere düşüp bayıldığını söyleyen Banerjee, komşularının fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, hastalığının kulaklarındaki hasardan kaynaklandığını, kulak içi dengesinin bozulduğunu belirtti.

''UZUN MESAFELİ DUYMA YETİM KAYBOLDU''

Banerjee, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Uzun mesafeli duyma yeteneğim tamamen kayboldu. Uzaktan yüksek bir ses veya müzik geldiğinde duyamıyorum. Doktorlar durumumun kötüleşmesi durumunda işitme cihazı kullanmam gerekebileceğini söylediler. Hatta dengemi kontrol ettirmek için 2 ayda bir hastane kontrolüne gitmem gerekiyor. İnsanların bilgisayar oyunlarının kalıcı hasarlara yol açabileceğini bilmeleri gerekiyor."

''OYUNLAR NEDENİYLE SAĞLIK İHMAL EDİLİYOR''

The Sun'ın haberine göre, NHS doktoru Dr. Amir Khan, Avik Banerjee'nin yaşadıklarının ardından şunları söyledi:

''Yılın en önemli oyunlarının piyasaya sürülmesi ve Noel'in hızla yaklaşmasıyla oyuncular her zamankinden daha fazla ekranlarına ve kulaklıklarına yapışacak. Avik'in deneyimi ve araştırmaları, bir oyuna daldığınızda kulak ve göz sağlığınızı ihmal etmenin çok kolay olduğunu ortaya koyuyor.''

KULAKLIK KULLANANLAR İŞİTME SORUNU YAŞIYOR!

Öte yandan yapılan bir araştırma da bilgisayar oyunlarının sağlığa zararını ortaya koydu. Araştırmaya bin kişi katıldı, kulaklık kullanan kişilerin yılda ortalama 260 saatini kulaklıkla bağlı halde geçirdiğini ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%31) bir seanstan sonra işitmelerinde değişiklik yaşadıklarını belirtti.

Baş odyolok Gordon Harrison ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Oyun oynamak, hızla İngiltere'nin en sevilen eğlencelerinden biri haline geldi. Ancak araştırmalarımızın da gösterdiği gibi, herkesin mümkün olduğunca güvenli bir şekilde oyun oynaması, düzenli aralıklarla mola vererek göz ve kulaklarını çok fazla yormamasını sağlaması önemlidir."