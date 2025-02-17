Başbakan Meloni o sözleri affetmedi: Placebo solisti Molko yargılanacak

PLACEBO KİMDİR?

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, vokal ve gitarda Amerikalı Brian Molko, bas gitarda İsveçli Stefan Olsdal ve bateride Steve Hewitt'ten oluşmaktadır. Grup, 1994 yılında Londra'da kuruldu ve ilk büyük çıkışını 1996’da kendi adını taşıyan albümüyle yaptı. David Bowie, Michael Stipe ve Marilyn Manson gibi isimlerin dikkatini çeken Placebo, "Nancy Boy", "Pure Morning" ve "The Bitter End" gibi hit parçalarla büyük başarı elde etti. 2000'li yıllarda "Black Market Music" ve "Sleeping with Ghosts" gibi albümlerle tarzlarını geliştirdiler. Grup, sert müziği ve Molko’nun marjinal imajıyla alternatif rock sahnesinin ikonik isimlerinden biri olmuştur.