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 | Banu İriç

Başbakan Meloni o sözleri affetmedi: Placebo solisti Molko yargılanacak

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko, 2023 yılında Torino'daki konserinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargılanacak. İtalyan Adalet Bakanlığı, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda yargılama sürecine onay verdi.

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Başbakan Meloni o sözleri affetmedi: Placebo solisti Molko yargılanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 22:55

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'nun, 2023 yılında Torino'daki konserinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına izin verildi.

"IRKÇI, FAŞİST VE NAZİ"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığı, Molko'nun 11 Temmuz 2023'te Torino’da verdiği konser sırasında Meloni'ye yönelik ifadeleri nedeniyle yargı sürecinin başlatılmasına onay verdi. Konserin ardından hakkında soruşturma açılan Molko'nun dosyası Mart 2024'te tamamlandı. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel prosedür gereği Adalet Bakanlığından yargılama izni talep etmişti. Soruşturma kapsamında, Molko'nun belirli bir kişiyi hedef alarak kamuya açık bir ortamda hakaret içeren ifadeler kullanması suçun ağırlaştırıcı unsurları arasında gösterildi. Yargılama sonucunda Molko'nun para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Molko'nun, Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi ifadeler kullandığı, güvenliği sağlayan jandarma ekiplerinin bu durumu rapor ettiği kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

PLACEBO KİMDİR?
İngiliz alternatif rock grubu Placebo, vokal ve gitarda Amerikalı Brian Molko, bas gitarda İsveçli Stefan Olsdal ve bateride Steve Hewitt'ten oluşmaktadır. Grup, 1994 yılında Londra'da kuruldu ve ilk büyük çıkışını 1996’da kendi adını taşıyan albümüyle yaptı. David Bowie, Michael Stipe ve Marilyn Manson gibi isimlerin dikkatini çeken Placebo, "Nancy Boy", "Pure Morning" ve "The Bitter End" gibi hit parçalarla büyük başarı elde etti. 2000'li yıllarda "Black Market Music" ve "Sleeping with Ghosts" gibi albümlerle tarzlarını geliştirdiler. Grup, sert müziği ve Molko’nun marjinal imajıyla alternatif rock sahnesinin ikonik isimlerinden biri olmuştur.
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