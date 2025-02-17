Başbakan Meloni o sözleri affetmedi: Placebo solisti Molko yargılanacak

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'nun, 2023 yılında Torino'daki konserinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına izin verildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığı, Molko'nun 11 Temmuz 2023'te Torino’da verdiği konser sırasında Meloni'ye yönelik ifadeleri nedeniyle yargı sürecinin başlatılmasına onay verdi. Konserin ardından hakkında soruşturma açılan Molko'nun dosyası Mart 2024'te tamamlandı. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel prosedür gereği Adalet Bakanlığından yargılama izni talep etmişti. Soruşturma kapsamında, Molko'nun belirli bir kişiyi hedef alarak kamuya açık bir ortamda hakaret içeren ifadeler kullanması suçun ağırlaştırıcı unsurları arasında gösterildi. Yargılama sonucunda Molko'nun para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Molko'nun, Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi ifadeler kullandığı, güvenliği sağlayan jandarma ekiplerinin bu durumu rapor ettiği kaydedildi.