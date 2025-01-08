Başkan bu köyde hasta olmayı yasakladı! Köylüler de bu yasağı destekliyor

08 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:47

İtalya'nın güneyinde bulunan Calabria'da yer alan Belcastro köyünde hasta olmak yasaklandı. Özellikle acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklar için yasak kapsamı geniş. Köyün sakinleri ise bu yasağı destekliyor.

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İtalya'nın Belcastro köyünde Belediye Başkanı Antonio Trochia, hasta olmayı yasakladı. Başkan Torchia, özellikle 'acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı' yasakladığını söyledi. Başkan Torchia, bu yasağı 'şaka yollu provokasyon' olarak nitelendiriyor. Torchia, bu yasağın, uyarıdan daha etkili olduğunu düşünüyor.

KÖYDE 1 TANE DOKTOR VAR

Köyde yaşayanların 1200'ü, 65 yaşından büyük ve en yakın acil müdahale birimi ise 45 kilometre uzakta. Bu polikliniğe ulaşım ise oldukça riskli. Buraya gitmek için saatte sadece 30 kilometre hız yapılabilen bir yolla erişim sağlanabiliyor. Bu yüzden Torchia, "tıbbi müdahaleye ulaşmak için alınması gereken yolun en az hastalık kadar riskli olduğunu" belirtiyor.

Köyde bir tane doktor çalışıyor fakat hafta sonları, tatiller ve çalışma saatleri dışında hizmet vermiyor.

YASAĞIN KAPSAMI GENİŞ

Başkan Torchia'nın yasağı ise "ev kazasına yol açacak aktivitelere katılmak, evi terk etmek, seyahat etmek ya da spor yapmak" gibi aktiviteleri de kapsıyor.

Köyün bulunduğu Calabria'da sağlık sistemi, yönetimin kötülüğü ve mafya müdahalesi nedeniyle büyük zarar görmüş bir halde. Bu yüzden 15 yıl önce bölgedeki sağlık sisteminin yönetimi merkezi hükümete verildi. Fakat yöneticiler, hastanelerin karşı karşıya kaldığı yüksek miktarda borçla başa çıkamadı. Bu yüzden bölgedeki tıbbi personel ve yataklar yetersiz kaldı.

KÖYLÜLER YASAĞI DESTEKLİYOR

2009'dan beri bölgede 18 hastane kapandı. Bu yüzden bölgede yaşayan iki milyon insanın neredeyse yarısı sağlık hizmeti almak için başka bölgelere gidiyor.

2022'de Küba'nın bölgeye 497 doktor göndereceği belirtilmişti. Bölge Valisi Roberto Occhiuto, geçen yıl bu doktorların Calabria'daki hastaneleri kurtardığını söyledi.

Belcastro köyünde yaşayanlar ise Torchia'nın bu yasakla doğru bir noktaya parmak bastığını düşünüyor.