Başkan ülkenin parasını Bitcoin'e bastı! Elde ettikleri kar dudak uçuklattı

22 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:29

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 2021 yılında ülkesinin biriktirmeye başladığı Bitcoin varlıklarının son durumunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Satın alınan Bitcoin'ler sayesinde 300 milyon dolardan fazla kar elde edilirken, varlıkların toplam değerinin şu anda yaklaşık 600 milyon dolara ulaştığı ortaya çıktı.

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor

El Salvador​ Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinin 2021 yılında biriktirmeye başladığı Bitcoin​ varlıklarının son durumunu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyu ile paylaştı. 2021 yılından beri satın alınan Bitcoin'ler sayesinde 300 milyon dolardan fazla kar elde edilirken, varlıkların toplam değerinin şu anda yaklaşık 600 milyon dolara ulaştığı ortaya çıktı.

IMF, Dünya Bankası​ ve IDA'nın amansız muhalefetine rağmen El-Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geleneksel finans anlayışına meydan okuyarak Bitcoin'e olan inancını ikiye katladı.

PAYLAŞIMINDA MUHALEFETİNE ADETA GÖZDAĞI VERDİ

El Salvador bugün borçsuz bir ülke olma yolunda ilerliyor. Bu, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek bir başarıyken şu an 300 milyon dolardan fazla kar elde eden ülkenin başkanı Nayib Bukele, inancı olmayan ve muhalefet yapan kişilere inat paylaştığı gönderisinde öpücüğe de yer vermeyi unutmadı.

Ancak hepsi bu kadar değil; El Salvador, ülkeye yeni sermaye enjekte ederek ve ekonomisini güçlendirerek en zengin kripto yatırımcıları için küresel bir merkez haline geldi.