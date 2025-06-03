Başkanlık portresi içine sinmemişti! Beyaz Saray, Trump'ın yeni portresini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump eski portresinin içine sinmemesi üzerine yeni portre talimatı vermişti. Trump'ın resmi portresi, Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

"KASTEN BİÇİMSİZ RESMEDİLDİ"

Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasındaki portresinin "kasten biçimsiz resmedildiğini" savunarak kaldırılmasını talep etmişti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki göstermişti.

"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez" ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.