Bataklık kene virüsü WELV Çin'de ortaya çıktı! Beyne ciddi zarar veriyor

10 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:11

Kene ısırığı nedeniyle insanlara bulaşan yeni bir Çin'de ortaya çıktı. Ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilerin ardından komaya sokan virüsün beyin üzerinde ciddi etkilere neden olduğu ortaya fark edildi.

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Bilim insanları, Çin'de kene ısırığı nedeniyle insanlara bulaşan beyni ciddi bir şekilde etkileyen yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı. 'Wetland' (WELV) olarak adlandırılan virüs, Çin'in Jinzhou eyaletinde ilk kez ortaya çıktı. 61 yaşındaki bir adam, sulak bir alanda kene tarafından ısırıldıktan sonra kusma, ateş, ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

İlk vaka, Haziran 2019'da görülürken yeni virüse ilişkin ayrıntılı rapor sağlık alanının en prestijli dergisi New England Journal of Medicine'de ayrıntılı olarak işlendi.

Yeni virüsün Kenya'nın Nairobi şehrindeki koyun ve keçilerde görülen ortonairovirüs ailesinden olduğu belirtildi.

BİRÇOK HAYVANDA DA GÖRÜLDÜ

Çinli bilim insanları bu virüsü taşıyabilecek hayvanları araştırdıklarında keneler üzerinde yaptıkları çalışmalarla virüsü tespit ettiler. Ayrıca kene ısırmasından sonra semptomlar gösteren 17 hastada ve çeşitli koyun, at, domuz ve kemirgenlerde WELV virüsü bulundu.

Bilim insanları, virüsün beyne ulaşması durumunda ölümcül olduğunu bildirdiler.

WELV VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İnsanlarda ise ateş, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, artrit, sırt ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler gözlemlendi. Ayrıca, komaya giren bir hastanın beynini ve omuriliğini çevreleyen sıvıda yüksek beyaz kan hücresi sayısı tespit edildi.

Virüs, doku hasarına ve kan pıhtılaşmasına yol açsa da tüm hastaların iyileştiği ve tedavi sonrası dört ila 15 gün içinde taburcu edildikleri belirtildi.