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 | Berkay Alptekin

Batan adanın vatandaşlıkları bunlar! Dünyaya açılan 'altın bilet'

Pasifik ada ülkesi Nauru, iklim kriziyle mücadele ediyor. Yükselen deniz seviyeleri ve krizi fırsata çevirmek isteyen ülke vatandaşlıklarını satışa çıkardı.

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Batan adanın vatandaşlıkları bunlar! Dünyaya açılan 'altın bilet'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 16:43

Pasifik ada ülkesi Nauru, iklim kriziyle mücadele ediyor. Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle ada ülkesi, vatandaşlarını iç kesimlere taşımaya hazırlanıyor. Nauru devlet yetkilileri aynı zamanda bu hareketliliğe fon sağlamak için "altın pasaport" programını devreye aldı.
Yalnızca 13 bin nüfusa sahip ve alçak rakımlı olan ada ülkesi, deniz seviyesindeki yükselişin kıyı şeridini tehdit etmesi nedeniyle halkını daha yüksek bölgelere taşımayı planlıyor. Bu dönüşümün maliyetini karşılamak için finansman arayışına giren hükümet, yabancılara 105 bin ABD doları (3 milyon 826 bin TL) karşılığında vatandaşlık satmaya başladı.

BİRÇOK ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ HAKKI

Nauru yetkilileri; bu pasaportla İngiltere, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 89 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunduklarını belirtiyor. Öte yandan, programın suç örgütleri tarafından suistimal edilebileceği endişeleri de kafaları karıştırıyor.

İLK YIL HEDEF 6 MİLYON DOLAR

Nauru Devlet Başkanı David Adeang, iklim finansmanındaki sıkıntılar nedeniyle bu adımı attıklarını açıklarken, programın yöneticisi Edward Clark, ilk yıl için 6 milyon dolar gelir hedeflediklerini söyledi. Uzun vadede ise bu rakamın 43 milyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nauru nerede?
Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Orta Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi ve mikro devlettir. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır.
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