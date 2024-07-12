Batı dünyasını savaşa hazırlayan NATO bildirgesi! 'Trump bir senaryo, ABD derin devleti nükleer savaş çıkartacak'

12 Temmuz 2024 17:36 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:45

2024 yılının NATO zirvesi, ABD'nin Washington şehrinde gerçekleşti. Kritik toplantı sonrası NATO bildirgesi yayınlandı. NATO bildirgesinde yer alan kritik maddeleri Başkent Üniversitesi Öğrenim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hünal, çarpıcı detaylarla yorumladı.

Moderatörlüğünü TGRT Haber'in İçerik editörü Tuğçenur Batan'ın yaptığı programa katılan Prof. Dr. Hasan Hünal'ın NATO bildirgesine savaşın habercisi olduğunu söyledi.

BATI DÜNYASINI SAVAŞA HAZIRLAYAN NATO BİLDİRGESİ!

Hünal, NATO bildirgesinde Batılı devletlerin resmi olarak, Çin ve Rusya'yı, Ukrayna savaşı konusunda uyardıklarının altını çizdi.

Özellikle Çin'in savaş için Rusya'ya verdiği desteği acilen sonlandırması çağrısını yorumlayan Hünal, bunun masum bir bildirge olmadığının altını çizdi.

Hünal, "NATO bildirgesi çok tehlikeli unsurlardan oluşuyor. Batı dünyasını adeta bir savaş hazırlığında olduğunu gösteren sinyaller var. Hedef tahtasında ise Rusya yer alıyor. Rusya'nın nükleer silahların tetiğine basması için resmen bir alt yapı hazırlanıyor. Geçen yıl ki bildirgede yer almayan ancak bu seneki bildirgede apaçık savaşı gösteren nokta atışları var. NATO geçen sene Çin'in yükselişini tehdit olarak gördüğünü açıkça dile getirmişti. Çin'in gelişmesini engellemek için dost müttefiklerle iş yapacaklarını da açıklamışlardı. Bu bildirgede ise hedeflerini açıkça dile getirdiler. Ve bu bildirge bir barış bildirgesi değil adeta bir savaş bildirgesidir. Türkiye bu konuda oldukça dikkat etmeli. Çünkü İsrail'e uygulanması gereken herhangi bir yaptırım yok. Ancak savaş zeminini hazırlayacak birçok tehdit var" dedi.

TRUMP BİR SENARYO, ABD DERİN DEVLETİ NÜKLEER SAVAŞ ÇIKARTACAK

Öte yandan ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin perde arkasına da değinen Hünal, Donald Trump'ın başkanlığa yeniden gelme ihtimalinin altında derin devlet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Hünal, ayrıca Trump'ın başkanlık koltuğa oturması ile dünyanın her yerinde provakatif eylemlerin artacağına da değindi.

Derin devletin başlatacağı nükleer savaşlarını Trump üzerinden gerçekleştireceğinin ise an meselesi olduğunu söyleyen Hünal, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Trump'ın başkanlık seçiminde başa gelmesi boş bir senaryo değil. Gayet güçlü bir senaryo. Avrupa'daki yükselen seçimlerin ve değişen isimlerde buna dahil. Tüm Batılı Devletler, ABD'deki derin devletin önderliğinde çeşitli provokatörlüklere imza atacaklar. Senaryoda apaçık bir biçimde gözler önüne serilmeye yakın zamanda başlayacak. Bunu yakın zamanda Macaristan devlet başkanı da dile getirdi. 11 Eylül olaylarından daha korkunç bir provokasyonla ortaya çıkacaklar. Tam olarak ne olacağını bilmiyorum ama örneğin Ukrayna'da bir nükleer silah saldırısı yapıp bunu Rusya'ya mal ederek ortalığı karıştıracaklar. Her türlü şey yapabilirler. Amerika derin devleti bir dünya savaşı şartlarını oluşturmak için her türlü yolu deneyecekler."