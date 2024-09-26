Batı Nil virüsü 7 günde 3 kişiyi öldürdü! Yunanistan'da vakalar artıyor

26 Eylül 2024 16:50 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:55

Yunanistan'da sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 7 günde 3 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı, 192'ye yükselirken tespit edilemeyen hastalar olabileceği endişesi de var.

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Batı Nil virüsü​ Yunanistan​'ı sardı. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), son bir haftada 12 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca ülkede 7 günde 3 kişi, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKALARDA ARTIŞ OLABİLİR

Ülkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ YAYILIYOR

Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.