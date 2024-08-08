Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısına dayandı! Yunanistan'da 1 haftada çok sayıda ölü var

08 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:24

Bu yazın gözde turizm yerlerinden olan, Türkiye'nin de vize muafiyetiyle adalarını adeta istila ettiği Yunanistan'daki büyük tehlikeye dair uzmanlardan uyarı geldi. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nün önü alınamadı.

BATI NİL VİRÜSÜ 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) açıklanan son rapora göre ülkede Batı Nil Virüsü enfeksiyonu vakalarının sayısı 55'e ulaştı. Rapora göre özellikle son bir haftada yurt içinde 22 yeni vaka teşhis edilirken virüs enfeksiyonu nedeni ile ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Henüz aşı ya da ilacı bulunmayan hastalığın enfekte olduktan sonra kuluçka süresi 2-14 gün arasında. Hastalık ise kişiden kişiye bulaşmıyor. Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısı. Grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan belirtiler arasında sırt ağrısı sık görülmekte. Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük önemli belirtiler arasında.

Mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar da bulunmaktadır.