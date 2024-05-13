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Batı'nın asker gönderme ihtimaline karşılık Lavrov'dan tehdit!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
13 May 2024 12:43 - Güncelleme : 13 May 2024 12:59
Batı&#039;nın asker gönderme ihtimaline karşılık Lavrov&#039;dan tehdit!

Rusya Dışişleri Bkanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini değerlendirmesine tehditlerle karşılık verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerini değerlendirmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Batı'yı hedef aldı. 

Lavrov, Batı'nın Ukrayna adına cephede savaşmak istemesine karşılık Rusya'nın hazır olduğunu söyleyerek, tehdit savurdu. Rus bakan, Batılı ülkelerin Ukrayna krizini asker göndererek çözmek istemeleri durumunda, ''Savaş alanında olmak istiyorlarsa bu onların hakkıdır'' dedi.

Batı'nın asker gönderme ihtimaline karşılık Lavrov'dan tehdit! - 1. Resim

Öte yandan Kremlin geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermenin son derece tehlikeli olabileceğini ve Moskova'nın Ukrayna'nın bu tür müdahale çağrılarını yakından takip ettiğini açıklamıştı.

MACRON SÖZLERİNDE ISRARCI

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.

Batı'nın asker gönderme ihtimaline karşılık Lavrov'dan tehdit! - 2. Resim

AVRUPA ÜLKELERİ AYNI FİKİRDE DEĞİL

Macron'un bu açıklamasına Polonya'dan destek gelirken Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu ihtimalin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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