Bayramda Yunan adaları için vizede yoğunluk: Kapıyı geçemediler, Marmaris'te kaldılar

16 Haziran 2024 16:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:35

Kurban Bayramı’nda binlerce vatandaş tatil için memleketini tercih ederken bazı vatandaşlar da yurt dışının yolunu tuttu. Kapıda vize avantajı olunca binlerce Türk vatandaşı Yunan adalarına gitmek istedi. Ancak yoğunluk artınca Yunan makamları başvurulara yetişemedi.

Evrakları kontrol edilemeyen yolcular Rodos'a geçemedi. Marmaris'te kaldı. Seyahat Acentası Yöneticisi Şükrü Tugay, "Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları rodos otel rezervasyonları var." dedi.

"BAZI AİLELERİN ÇOCUKLARI KABUL EDİLMEDİ"

NTV'e konuşan seyahat acentası yetkilileri, geç saatte yapılan bildirim nedeniyle yolcuların mağrudiyet yaşadığını anlattı.

Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acentadan gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan rakamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmişler, aileler bölündü. 270'in 130'u alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler." açıklamasında bulundu.

AYNI SORUN DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Acenta yetkilileri, benzer bir olayın arife günü Fethiye'den Rodos'a hareket eden seferlerde de yaşandığını aktardı. Sorunun devam ettiğini belirtti.

Tugay, "Fethiye'den Rodosa giden yolcularda yaşandığını, 50 kişinin kapıda Türkiye'ye sokulmadığını, hatta itiraz eden Türk yolcuların da polis nezaretinde gemiye geri konulup geri gönderildiğini, aynı uygulamanın bizim yolcularımıza da yapılacağını söylediler." diye konuştu.

Yunanistan yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.