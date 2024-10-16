BBC'de tasarruf tedbirleri: İşçi kıyımı yapıp 27 yıllık programı kaldırdı

16 Ekim 2024 03:52 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 04:07

İngiliz kamu yayıncısı BBC, 24 milyon sterlin tasarruf amacıyla yeni tedbirler aldı.150'nin üzerinde çalışanın işine son verirken, ünlü Hard Talk programını da yayından kaldırdı.

BBC​'de yer alan habere göre, kurum, yıllık 700 milyon sterlin (yaklaşık 31 milyar lira) tasarruf​ hedefleri doğrultusunda 25'i teknik personel olmak üzere 155 kişinin işine son verildiğini, bazı programların kaldırıldığını, bazı birimlerin ise kapatıldığını açıkladı.

İşten çıkarma​, yayından kaldırma ve kapatmaların yıllık tasarruf hedefine 24 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar lira) etkisi olacağı, bunun haber bütçesinin yüzde 4'üne tekabül ettiği belirtildi.

27 YILLIK PROGRAM YAYINDAN KALDIRILDI

Yayından kaldırılan programlar arasında BBC'nin 27 yıllık ünlü haber programı Hard Talk da yer aldı.

BBC Radio 5'teki gece programının yapımı yerel ve ulusal radyo çalışanlarına devredildi, Asya Haber Ağı birimi de kapatıldı.

Farklı ülkelerdeki çalışan sayılarının artırılmasına karar verilirken, Sidney'de yeni pozisyonlar açılacağı, Londra'daki bazı pozisyonların ise azaltılacağı ifade edildi.

BBC News Üst Yöneticisi Deborah Turness, tasarruf adımlarına rağmen BBC'nin rakiplerine göre iyi kaynaklara sahip olmaya devam edeceğini kaydetti.