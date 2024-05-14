BBC'ye röportaj veren, dünyanın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

14 May 2024 16:26 - Güncelleme : 14 May 2024 16:50

Dünyada ilk kez kullanılan tedavi sonuç verdi: Kanser bir daha nüksetmedi

Dünyada ilk kez kullanılan tedavi sonuç verdi: Kanser bir daha nüksetmedi

Akrep lakabıyla bilinen, dünyanın en çok aranan insan kaçakçısı Barzan Kamal Majeed, BBC'de yayımlanan röportajından 3 gün sonra Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İngiltere dahil birçok Avrupa ülkelerinin sınırından kaçak olarak mültecileri sokmakla suçlanan Majeed, uzun bir süredir aranıyordu. Geçtiğimiz günlerde BBC'nin muhabirlerinin uzun uğraşları sonucu ulaşıp röportaj yaptığı Majeed'in tutuklanmasının sebebi olarak Interpol'ün talebi üzerine başlatılan soruşturma kaynaklı olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada ''Soruşturma başlatılmasının ardından güvenlik güçleri, bilgi alışverişi ve Interpol'ün talebi üzerine ve hakimin verdiği karar uyarınca büyük bir insan kaçakçısı ve tacirini tutukladı.'' ifadelerine yer verildi.

Güvenlik güçleri, şüphelinin sadece isminin baş harflerini ve Akrep lakabını açıklamıştı, ancak Majeed'in söz konusu kişi olduğu kesinleşti.

BBC RÖPORTAJ YAPTI, 3 GÜN SONRA YAKALANDI

BBC muhabirleri, Majeed ile Irak'ın Süleymaniye şehrindeki bir alışveriş merkezinde kendisiyle yüz yüze röportaj yaptı, tutuklanma bu röportajdan sadece 3 gün sonra gerçekleşti.

Öte yandan Majeed, Irak'a gittikten sonra izini kaybettirmiş, birkaç yıldır nerede olduğu bilinemiyordu. İki yıl önce bir Belçika mahkemesi, Majeed'i gıyabında insan kaçakçılığı suçundan mahkum ederek, on yıl hapis cezası vermişti.

BİR GECEDE 500 BİN STERLİN KAZANDIĞI OLUYORDU

Bir dönem İngiltere'nin Nottingham şehrinde otomobil tamirciliği yapan Majeed'in göçmenleri Avrupa'ya kaçırarak bir gecede 500 bin sterlin kazandığı öne sürülüyor. Majeed'in suç ortakları ise bir tekneyle İngiltere'ye girmenin bedelinin 6 bin sterlin olduğunu itiraf etmişlerdi.

Ancak, Majeed, BBC'ye yaptığı açıklamada Manş Denizi üzerinden taşıdığı göçmenlerin sayısı hakkında hiçbir fikri olmadığını savunarak, “Belki bin, belki 10 bin. Bilmiyorum, saymadım” demişti.