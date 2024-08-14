Bebeğine benzin içirterek öldürmeye kalktı! Akılalmaz olay ihbarla gün yüzüne çıktı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
14 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:27
ABD'nin Teksas eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir baba, 4 aylık bebeğine benzin içirerek öldürmeye çalıştı. Olay yerinden kaçan baba, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.
Teksas'ın Paris şehrinde 24 yaşındaki Edgar James Bridgemon, 4 aylık bebeğine benzin içirerek öldürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri fark eden Bridgemon, kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Polis, Bridgemon'un bebeğe benzin içirdiğini ve çocuğun hayatına son vermeyi amaçladığını itiraf ettiğini söyledi. Bridgemon, cinayete teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Hakim, bebeğine benzin içirterek öldürmeye çalışan Bridgemon'un kefaletini 250 bin dolar olarak belirledi, olay yerinden kaçma suçundan da 5 bin dolar eklendi.
Çocuk ise acil müdahale ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri